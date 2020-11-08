وزير الخارجية الفرنسي: لن نتهاون فيما يتعلق بأمن وسيادة الدول .. فيديو

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لورديان، إنه تم التأكيد على اتفاق وقف اطلاق النار بليبيا الذى عقد فى أكتوبر الأول.





وأكد على دور مصر فى التطورات الليبية، والذى لفت إلى أنها أساسية، ويتعين علينا أن نعزز التعاون معًا، وأن نعمل على رحيل المرتزقة الأحانب والعمل معًا للخروج من الأزمة الحالية بحل سياسي.





وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، تكلمنا عن القضية الفلسطينية ولدينا رسالة قوية للعمل على وحدة، كما لدينا تصميم لحل الدولتين، منوهًا أنه فى المراحل المقبلة يجب أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون لاستعادة الحوار مرة أخرى.





وتابع وزير الخارجية الفرنسي، لن نتهاون فيما يتعلق بأمن وسيادة الدول فى المنطقة والأعمال الأحادية من جانب تركيا يجب أن تتوقف فورًا.



