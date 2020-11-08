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أخبار العالم

علاقاتنا مع مصر استراتيجية ومهمة.. لورديان من القاهرة: المسلملون الفرنسيون جزء من فرنسا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:26 م
وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري ونظيره الفرنسي
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دعاء أبوهشيمة
أشاد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان، اليوم الأحد، بالجهود المصرية في مكافحة الإرهاب.


وأكد لورديان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، أهمية العلاقات الفرنسية مع مصر ووصفها بأنها "استراتيجية ومهمة".


وشدد وزير الخارجية الفرنسي، الذي وصل إلى العاصمة المصرية صباح اليوم الأحد، على أن المسلمين الفرنسيين جزء من فرنسا "ونحن نحارب التطرف".


ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، صباح اليوم، الأحد، إلى القاهرة في زيارة تهدف إلى "التهدئة" مع العالم العربي في أعقاب أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.


وقبل وصول لورديان، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إن وزير الخارجية "سيواصل عملية الشرح والتهدئة التي بدأها رئيس الجمهورية".


وفي نهاية أكتوبر، كان شيخ الأزهر قال في خطاب له إن "الإساءة للأديان والنيل من رموزها المقدسة تحت شعار حرية التعبير هو ازدواجية فكرية ودعوة صريحة للكراهية".


وبدوره، دافع الرئيس المصري في خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد نهاية الشهر الماضي عن "القيم الدينية"، مؤكدا رفضه للاساءة إلى النبي محمد.


وكان ماكرون دافع عن حرية التعبير متعهدا بـ"عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية" خلال تأبين وطني لأستاذ التاريخ الذي قتل في 16 أكتوبر الماضي بعد أن عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد أثناء درس عن حرية التعبير، مما أثار الغضب في الدول الإسلامية واشتعلت التظاهرات المنددة بالرئيس الفرنسي كما أطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من دولة.

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