علاقاتنا مع مصر استراتيجية ومهمة.. لورديان من القاهرة: المسلملون الفرنسيون جزء من فرنسا

أشاد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان، اليوم الأحد، بالجهود المصرية في مكافحة الإرهاب.









وأكد لورديان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، أهمية العلاقات الفرنسية مع مصر ووصفها بأنها "استراتيجية ومهمة".









وشدد وزير الخارجية الفرنسي، الذي وصل إلى العاصمة المصرية صباح اليوم الأحد، على أن المسلمين الفرنسيين جزء من فرنسا "ونحن نحارب التطرف".









ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، صباح اليوم، الأحد، إلى القاهرة في زيارة تهدف إلى "التهدئة" مع العالم العربي في أعقاب أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.









وقبل وصول لورديان، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إن وزير الخارجية "سيواصل عملية الشرح والتهدئة التي بدأها رئيس الجمهورية".









وفي نهاية أكتوبر، كان شيخ الأزهر قال في خطاب له إن "الإساءة للأديان والنيل من رموزها المقدسة تحت شعار حرية التعبير هو ازدواجية فكرية ودعوة صريحة للكراهية".









وبدوره، دافع الرئيس المصري في خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد نهاية الشهر الماضي عن "القيم الدينية"، مؤكدا رفضه للاساءة إلى النبي محمد.







