وزير خارجية فرنسا يعلق على حملات المقاطعة خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري.. فيديو

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لورديان، إننا طلبنا من السفارات والقنصليات الفرنسية أن تلبي طلبات جموع الفرنسيين وعززنا الأمن فى عدد من السفارات والمدارس، مؤكدًا ان ذلك تم بالاتصال والاتفاق التام مع السلطات المعنية.





وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالقاهرة منذ قليل، أن هناك انعكاسات لنداءات مقاطعة المنتجات الفرنسية والتظاهر ضد فرنسا والكلام القائم عن الحقد والكراهية التى تترجم أحيانًا إلى عنف خطير.





وتابع وزير خارجية فرنسا:""حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية لا تليق بأولائك الذين يدعموها أو أطلقوها".









وتابع وزير الخارجية الفرنسي، أن هناك اجراءات مشددة بمحيط سفارات باريس فى العالم تحسبًا لأى تهديد، منوهًا أن فرنسا تحترم الإسلام والمسلمين.



