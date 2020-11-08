رئيس فولكس واجن volkswagen يكشف سبب تفضيله فوز جو بايدن joe biden بالرئاسة الأمريكية

كشف المدير التنفيذي لمجموعة فولكس واجن volkswagen هيربرت ديس Herbert Diess في تصريحات له تفضيله لفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن joe biden في الانتخابات الأمريكية.
ويرى ديس أن جو بايدن joe biden سيدعم استراتيجية فولكس واجن volkswagen لدخول العصر الكهربائي، مع خطوات لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في أمريكا.
كما سيدعم جو بايدن joe biden تحفيزات مادية كبيرة لشراء السيارات الكهربائية والبيئية بمختلف أنواعها، خصوصا أن الرئيس السابق دونالد ترامب donald trump يشتهر بعداوته للتجارة الحرة بين أوروبا وأمريكا، ما يمثل ضغوطًا إضافية على صانعات السيارات الأوروبية.
جدير بالذكر أن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية كشفت أن فولكس واجن volkswagen استطاعت أن تسيطر على سوق المبيعات على صعيد الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما نشرت الرابطة البيانات التفصيلية لمبيعات النصف الأول، وتصدرت فولكس فاجن، للتفوق على بي إس إيه ورينو القائمة بنسبة وصلت إلى حوالي 52%.
المركز الأول جاء من نصيب الشركة الألمانية فولكس فاجن لتحتل المرتبة الأولى في السوق الأوروبية، بنسبة وصلت إلى 24.2% بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي حققت فيه نسبة مبيعات وصلت إلى 24.5%.
أما المركز الثاني، فجاء لشركة بي إس إيه، من احتلال المركز الثاني، بعد أن حققت نسبة مبيعات في السوق الأوروبية وصلت إلى 16.7%.
وذهب المركز الثالث إلى الشركة الفرنسية العريقة في مجال صناعة السيارات "رينو" التي حققت نسبة مبيعات في السوق الأوروبية وصلت إلى 11% خلال النصف الأول من العام.