رئيس فولكس واجن volkswagen يكشف سبب تفضيله فوز جو بايدن joe biden بالرئاسة الأمريكية

فولكس واجن volkswagen هيربرت ديس Herbert Diess في جو بايدن joe biden في كشف المدير التنفيذي لمجموعةفي تصريحات له تفضيله لفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكيةفي الانتخابات الأمريكية.









ويرى ديس أن جو بايدن joe biden سيدعم استراتيجية فولكس واجن volkswagen لدخول العصر الكهربائي، مع خطوات لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في أمريكا.





كما سيدعم جو بايدن joe biden تحفيزات مادية كبيرة لشراء السيارات الكهربائية والبيئية بمختلف أنواعها، خصوصا أن الرئيس السابق دونالد ترامب donald trump يشتهر بعداوته للتجارة الحرة بين أوروبا وأمريكا، ما يمثل ضغوطًا إضافية على صانعات السيارات الأوروبية.









رابطة مصنعي السيارات الأوروبية كشفت أن فولكس واجن volkswagen استطاعت أن تسيطر على سوق المبيعات على صعيد الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من العام الجاري. جدير بالذكر أن





كما نشرت الرابطة البيانات التفصيلية لمبيعات النصف الأول، وتصدرت فولكس فاجن، للتفوق على بي إس إيه ورينو القائمة بنسبة وصلت إلى حوالي 52%.



المركز الأول جاء من نصيب الشركة الألمانية فولكس فاجن لتحتل المرتبة الأولى في السوق الأوروبية ، بنسبة وصلت إلى 24.2% بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي حققت فيه نسبة مبيعات وصلت إلى 24.5%.



