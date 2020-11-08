سقطت أسفل عجلات القطار.. مصرع طالبة بمحطة سكة حديد أسيوط

لقيت طالبة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط مصرعها بسقوطها أسفل عجلات قطار بمحطة أسيوط.





وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور محطة سكة حديد أسيوط يفيد مصرع "مي. ا. ع" طالبة بكلية التربية بكلية البنات الإسلامية فرع جامعة الازهر بأسيوط إثر سقوطها أسفل عجلات القطار المتجه إلى سوهاج بمحطة أسيوط.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث السكة الحديد إلى رصيف رقم ٣ وتبين انه خلال محاولة ركوب الطالبة العربة الأخيرة بالقطار المتجه إلى محافظة سوهاج انزلقت قدميها وسقطت أسفل القطار أثناء تحركه مما أدى إلى وفاتها في الحال.





وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة.