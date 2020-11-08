محافظ القليوبية يتحدث إلى رجل مسن بإحدى اللجان الانتخابية "شاهد"

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من اللجان الانتخابية بالمحافظة، وخلال تفقده تحدث إلى رجل مسن ليطمئن على انسيابية عملية الاقتراع وراحة المواطنين.





وانطلق اليوم الأحد ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.





ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



