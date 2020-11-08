AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو مجلس الشيوخ: مشاركة المرأة فى الانتخابات نابعة من شعورها بحجم مشكلات المجتمع.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:01 م
سهير عبدالسلام
سهير عبدالسلام
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت سهير عبدالسلام أستاذ فلسفة السياسة عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية هي شق هام جدا فى مفهوم المواطنة، نظرا لأن المواطنة تعني عدم التمييز بناء على جنس أو غير ذلك.

وأضافت سهير عبدالسلام، أثناء استضافتها فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن المرأة صارعت كثيرا حتى تصل إلى حق التصويت الانتخابى، منوهة إلى أنها تتمتع بذلك الحق فيجب على كل امرأة أن تقوم بذلك التصويت والمشاركة. 

وأشارت "عبدالسلام"، إلى أن من أسس الديمقراطية داخل أى مجتمع أن هناك دورا فعالا للمرأة إضافة إلى أن يكون هناك مساواة بينها وبين الرجل على حسب الكفاءة، مضيفا أن المرأة المصرية شاركت فى المظاهرات عام 1919، وأيضا لها مشاركات سياسية فعالة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة المرأة فى العمليات الانتخابية تكون نابعة من شعورها بحجم المشكلات التى توجد فى المجتمع، مشيرا إلى أن المرأة أول من تمس أى تغييرات نظرا لأنها أساس الأسرة لذلك تدافع عن أى مشكلة تمس سلامة أسرتها.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة بدأت أن تدرك حقوقها بالفعل، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة مستمر بالتوعية فى دور المرأة فى السياسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الشباب المصري" يحث المواطنين على كثافة المشاركة فى إعادة الشيوخ ببورسعيد

برلمانية تُشيد بدور نساء القرى في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

مشيدا بمشاركتها السياسية.. أحمد قطب: المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في بناء الوطن

محمود فيصل: مشهد الانتخابات في اليوم الأول مبهج.. والمرأة المصرية تتقدم الصفوف.. فيديو

برلماني: تصدر المرأة صفوف انتخابات النواب مشهد حضاري غير مسبوق

عماد الدين حسين: الريف الأعلى تصويتًا كالعادة.. والسيدات الأكثر مشاركة في التصويت.. فيديو

ترشيحاتنا

25 لاعبًا في القائمة المبدئية لـ الأهلي في الموسم الجديد

ارتفاع تاريخي.. فوز بايدن يدفع أسعار الذهب للصعود بقوة

صدمة في برشلونة.. غياب نجم الفريق لمدة 5 أشهر

الأهلي أو السويس .. مباحثات مكثفة لتحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإسماعيلي يرسل مليون جنيه لـ بتروجيت للتعاقد مع كريم طارق

الأزمة تشتعل.. "الدولى لليد" يتبرأ من الاتحاد المصري بشأن دوري المحترفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي بدران: 120 إصابة كل دقيقة.. الموجة الثانية من كورونا تهدد أوروبا

قطعوا مسافة 350 كم سيرًا على الأقدام.. وأحدهم تخلص من دواء السكري لعامين| سر رشاقة رحالة الجنوب.. فيديو

حقيقة ظهور سيارات سمايل smile S35 الصغيره في مصر مؤخرا.. صور