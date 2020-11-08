عضو مجلس الشيوخ: مشاركة المرأة فى الانتخابات نابعة من شعورها بحجم مشكلات المجتمع.. فيديو

قالت سهير عبدالسلام أستاذ فلسفة السياسة عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية هي شق هام جدا فى مفهوم المواطنة، نظرا لأن المواطنة تعني عدم التمييز بناء على جنس أو غير ذلك.





وأضافت سهير عبدالسلام، أثناء استضافتها فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن المرأة صارعت كثيرا حتى تصل إلى حق التصويت الانتخابى، منوهة إلى أنها تتمتع بذلك الحق فيجب على كل امرأة أن تقوم بذلك التصويت والمشاركة.





وأشارت "عبدالسلام"، إلى أن من أسس الديمقراطية داخل أى مجتمع أن هناك دورا فعالا للمرأة إضافة إلى أن يكون هناك مساواة بينها وبين الرجل على حسب الكفاءة، مضيفا أن المرأة المصرية شاركت فى المظاهرات عام 1919، وأيضا لها مشاركات سياسية فعالة.





وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة المرأة فى العمليات الانتخابية تكون نابعة من شعورها بحجم المشكلات التى توجد فى المجتمع، مشيرا إلى أن المرأة أول من تمس أى تغييرات نظرا لأنها أساس الأسرة لذلك تدافع عن أى مشكلة تمس سلامة أسرتها.





وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة بدأت أن تدرك حقوقها بالفعل، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة مستمر بالتوعية فى دور المرأة فى السياسية.

