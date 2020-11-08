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محافظات

السيدات وكبار السن يتصدران المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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طارق موسى - الاء حسن
 

شهدت اللجان الإنتخابية بدائرة شبرا الخيمة تزايد كبير فى إقبال الناخبين على انتخابات مجلس النواب، مع انتصاف اليوم الثانى للتصويت. 

وشهدت عملية التصويت تصدر السيدات وكبار السن للمشهد الانتخابى، فى ظل حرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب لاختيار من يمثلهم. 

وشهدت العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان زيادة فى إعداد  الناخبين  فى اليوم الثانى من التصويت  بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب وسط تواجد أمنى مكثف أمام اللجان . 



فتحت اللجان الانتخابية بدائرة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية  أبوابها للناخبين فى اليوم الثانى للتصويت فى تمام الساعة ٩ صباحا، وسط إجراءات أمنية من رجال الشرطة، حيث ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية. 


انطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

السيدات وكبار السن يتصدران المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو
السيدات وكبار السن يتصدران المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو
السيدات وكبار السن يتصدران المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو
السيدات وكبار السن يتصدران المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو
السيدات وكبار السن يتصدران المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو

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