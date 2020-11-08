AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح شكري "يفحم" صحفيا فرنسيا ردا على وجود حجز تعسفي في مصر.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:02 م
سامح شكري
سامح شكري
Advertisements
داليا أحمد
علق سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، على سؤال لأحد الصحفيين الفرنسيين بشأن ما سمّاه «الحجز التعسفي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فرنسا.

وشدد شكري على أنه «ليس هناك حجز تعسفي، هناك حجز وفق القانون، بناء على قرار للنيابة العامة، وسط كل ما هو مكفول لحقوق المواطنين».


وشدد على أن مصر تحترم القوانين وسلطات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وهيئة قضائية لديها القدرة على حماية المجتمع المصري.

وأضاف سامح شكرى ،في كلمته اليوم أننا نسعى للتعاون فى كثير من القضايا الإقليمية والدولية ونعمل على تعزيز تلك العلاقة والارتقاء بها لخدمة مصالح الدولتين .

وأشار إلى أننا نتناول كافة أوجه التعامل المشترك بين مصر وفرنسا،وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الليبية ، منوهًا إلى ان ابرز ما تناوله الاجتماع هو القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، وتم بحث تفاصيل العلاقات الثنائية بين الدولتين .

وأوضح "شكري" أن الاجتماع تناول الحديث عن توترات شرق المتوسط ، في دولة ليبيا ، ووفقا لقواعد القانون الدولي ، وكذلك سوريا واليمن والعراق .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: نعمل على جعل شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتباحثان وقف إطلاق النار في ليبيا والقضية الفلسطينية

وزير الخارجية لنظيره الألماني: مصر ترفض سياسة التوسع وخلق التوتر التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية

وزير الخارجية: مصر وفرنسا تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية

شكري: أكدت لوزير خارجية فرنسا الانفصال التام بين الأعمال الإرهابية والإسلام

أكتر وزير بتكلم معاه في كل وقت.. وزير الخارجية الفرنسي يكشف علاقته بسامح شكري

ترشيحاتنا

الكاف يحسمها .. لا نية لتأجيل نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك

الأزمة تشتعل.. "الدولى لليد" يتبرأ من الاتحاد المصري بشأن دوري المحترفين

هل يجوز خلع النقاب أمام إخوة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب

سعيد حساسين يشيد بإلغاء السعودية لنظام الكفيل: تضمن حرية التنقل للعمالة

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس المخابرات

بالدولار.. سعر غير متوقع لـ فستان درة في حفل زفاف هنادي مهنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي بدران: 120 إصابة كل دقيقة.. الموجة الثانية من كورونا تهدد أوروبا

قطعوا مسافة 350 كم سيرًا على الأقدام.. وأحدهم تخلص من دواء السكري لعامين| سر رشاقة رحالة الجنوب.. فيديو

حقيقة ظهور سيارات سمايل smile S35 الصغيره في مصر مؤخرا.. صور