سامح شكري "يفحم" صحفيا فرنسيا ردا على وجود حجز تعسفي في مصر.. فيديو

علق سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، على سؤال لأحد الصحفيين الفرنسيين بشأن ما سمّاه «الحجز التعسفي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فرنسا.
وشدد شكري على أنه «ليس هناك حجز تعسفي، هناك حجز وفق القانون، بناء على قرار للنيابة العامة، وسط كل ما هو مكفول لحقوق المواطنين».
وشدد شكري على أنه «ليس هناك حجز تعسفي، هناك حجز وفق القانون، بناء على قرار للنيابة العامة، وسط كل ما هو مكفول لحقوق المواطنين».
وشدد على أن مصر تحترم القوانين وسلطات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وهيئة قضائية لديها القدرة على حماية المجتمع المصري.