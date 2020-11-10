حملة شبابية تعثر على طلاسم وأسحار للتفرقة بين الأزواج في مقابر قنا..صور

عثرت حملة شبابية تتولى مهمة تنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة، على طلاسم وأسحار للتفرقة بين الأزواج فى مقابر قرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.





واصلت الحملات الشبابية لتنظيف المقابر من الأعمال السفلية و الأسحار السفلية داخل مقابر قرى محافظة قنا، حيث قامت حملة شبابية بتطهير مقابر قرية قرية حجازة التابعة للمحافظة بالاشتراك مع أعضاء الحملة.





وقال حسن سعدي عليان، ضمن فريق المبادرة، إن الحملة شنت حملة لتطهير مقابر قرية حجازة بحري بمساعدة شباب القرية، تمكنت خلالها من العثور على طلاسم مكتوبة على ورق و قماش، وبكر خيط ملفوف حولها "دبابيس"و أسحار للتفرقة بين الزوجين و جلب الأزواج داخل المقابر .





وأضاف عليان، أن المبادرة وجدت تفاعلا كبيرًا من قبل أهالي قرى و مدن قنا، خاصة وأن الكثير من المقابر تعانى من انتشار هذه الأعمال السيئة.







وأشار عليان، إلى أنه سوف يتم تنظيم حملة مكبرة لتطهير وتنظيف المقابر بالكامل.





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