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فن

محمود الليثي: فخور بالمشاركة في حظر تجول وتمثيل مصر بالقاهرة السينمائي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:32 م
محمود الليثى والزميل
محمود الليثى والزميل محمد نبيل
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محمد نبيـل
أعرب الفنان محمود الليثى عن فخره بالمشاركة ضمن فريق عمل فيلم "حظر تجول"، والذي يمثل مصر بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الت42.

وقال لـ" صدى البلد": الفيلم يحوى عدد كبير من النجوم، وهو أول تعاون بينه وبين المخرج أمير رمسيس،و سعيد لإنطلاقه من مهرجان القاهرة العريق.

الفيلم تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم و قلبها الذي يميل لها تدريجيا. 

وقال "رمسيس"، إنه بشكل شخصي سعيد بعودته للمشاركة الرسمية في مهرجان القاهرة بعد 15 سنة من عرض فيلمه الروائي الأول "آخر الدنيا" بالمسابقة العربية عام 2005، موضحا أن "حظر تجول" صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الجاري.

فيلم "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.

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