توزيع عصائر ومشروبات على الناخبين بلجان قها ..صور

حرصت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها في القليوبية على توزيع العصائر والمشروبات على المشاركين بالعملية الانتخابية بلجان المدينة سواء من الناخبين أو القائمين على تأمين سير الانتخابات باللجان الفرعية وأعضاء اللجان بالداخل.









وأكدت فوزى أن المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب واجب وطني واستحقاق دستوري على الجميع المشاركة به للعبور بمصر لبر الأمان مناشدة المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية التي تساهم في بناء الوطن ورفعته والادلاء بصوتهم بالانتخابات.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية قد تفقد عددًا من المقرات الانتخابية بمدينة الخصوص، حيث تفقد المحافظ سير العملية الانتخابية بعدد من المقار الانتخابية، مشيدًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية.





وقال محافظ القليوبية إنه تم العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، مؤكدا توافر كل سبل الراحة لأفراد قوات التامين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة وظهور القليوبية بالشكل الحضاري.





وأشار إلى أنه يجرى متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.