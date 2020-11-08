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رياضة

«مو» يرد على المشككين بتسجيل الأهداف.. صحفي بـ سكاي سبورتس: صلاح أفضل من محرز

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:35 م
محمد صلاح ورياض محرز
محمد صلاح ورياض محرز
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محمد السعيد
أشاد التونسي محمد كناني، الصحفي بـ "سكاي سبورتس" العالمية، بالمستوى المميز للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم.

ويلتقي ليفربول، مانشستر سيتي اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال محمد كناني، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "محمد صلاح أفضل من رياض محرز هذا الموسم من حيث الأرقام، فرغم الانتقادات التي يتعرض لها "مو" كل موسم، فإنه دائمًا يرد على المشككين بالتألق وتسجيل الأهداف".

وأضاف "كناني"، "لكن بشكل عام صلاح ومحرز هما واجهة مشرفة للعرب في الدوري الإنجليزي".

وعن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، والتي ستُلعب مساء اليوم، قال "ليفربول سيعتمد على هجومه للضغط العالي على الخصم، وإجباره على ارتكاب الأخطاء التي يستطيع صلاح وماني استغلالها".

وتابع "الكثير توقع تراجع مستوى ونتائج عقب سباعية أستون فيلا، لكن الريدز نجح في استعادة توازنه ومستواه المعهود، بقيادة يورجن كلوب".

وأشار إلى أن "مباراة اليوم فرصة جيدة لمانشستر سيتي لتقليص فارق النقاط مع ليفربول، والعودة إلى المنافسة على اللقب".

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف ساوثهامبتون المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الـ 12 بـ 11 نقطة.

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