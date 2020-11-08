شاهد.. إقبال كبير من أهالى حلوان على اللجان الانتخابية

شهدت اللجان الانتخابية فى مناطق حلوان والمعصرة و15 ماية اقبالا كبيرا من المواطنين للادلاء باصواتهم فىة انتخابات مجلس النواب .





وكانت اللجان في محافظة القاهرة قد فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الثانية.





وانطلقت اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.



