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حوادث

شاهد.. إقبال كبير من أهالى حلوان على اللجان الانتخابية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:37 م
الانتخابات
الانتخابات
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محمد صبري
شهدت اللجان الانتخابية فى مناطق حلوان والمعصرة و15 ماية اقبالا كبيرا من المواطنين للادلاء باصواتهم فىة انتخابات مجلس النواب .

وكانت اللجان في محافظة القاهرة قد فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الثانية.

وانطلقت اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

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