نائب الشيوخ: الداخلية اعتمدت خطة أمنية دقيقة لتأمين الناخبين

أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بالاستنفار الأمني الذي أعدته وزارة الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث انتشرت قوات الشرطة في الشوارع ومحيط اللجان، لتأمين العُرس الديمقراطي الذي تحياه البلاد.





واشار محسن في بيان له اليوم، إلى الخطة الأمنية المشددة التي اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وظهر ذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها ، والعمل كذلك على حماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها بالإضافة الى اعتماد الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام العام.





واكد عضو مجلس الشيوخ إن التعامل الأمني الدقيق والشامل مع الانتخابات التشريعية والنيابية التي تشهدها مصر سواء خلال انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، يؤكد على الحزم التام من جانب وزارة الداخلية لتأمين مختلف أرجاء البلاد وتوفير جو آمن خلال إدلاء ملايين المصريين بأصواتهم.