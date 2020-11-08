AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 10 أشخاص بينهم طفل فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:02 م
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
Advertisements
همت الحسينى
أصيب اليوم الاحد 10 أشخاص بينهم طفل عمره عام بجروح وكسور إثر انقلاب ميكروباص بأجا وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حدث انقلاب سيارة ميكروباص بأجا ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الاسسعاف الى مكان البلاغ تبين اصابة كل من وفاء منير محمد، 42 عاما ، من شبراويش، كسر بالذراع اليسرى، ومنة عزت عطية، 23 عاما ، صهرجت الكبرى، اشتباه ما بعد الارتجاج، وإيمان محمود محمد، 21 عاما ، من دنديط جروح بالجسم، وأسماء ياسر فوزي، 21 عاما ، ميت غمر، خلع بالكتف اليمنى.

كما أصيب كل من  رانيا السعيد حجازي، 21 عاما ، ميت غمر، كسر بالفخذ اليمنى، أسماء عبد اللطيف الزيني، 21 عاما ، كدمات بالجسم، وايمن أحمد عطية، 40 عاما ، من أجا كسر بالساق اليمنى، وعلي حمدي أحمد،  عام واحد، البساتين السنبلاوين، ما بعد الارتجاج، وندا السعيد محمد يوسف، 24 عاما ، أجا ما بعد الارتجاج، و-ياسمين السعيد محمد يوسف، 27 عاما ، ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم.

وتم نقلهم جميعا الى مستشفى اجا  لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، والأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بمحور٣٠ يونيو بالإسماعيلية

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بسوهاج

مصرع طفلة لدغها عقرب بسوهاج

إصابة 9 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة على طريق قنا الصحراوى الغربي

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بشجرة في بني سويف

ترشيحاتنا

بالفيديو.. أول زلة لسان للرئيس الأمريكي المنتخب

الأعراض ستكون أصعب.. الصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بسبب كورونا ..فيديو

وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة

الحكومة تستعرض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة في المحافظات

بالدولار.. سعر غير متوقع لـ فستان درة في حفل زفاف هنادي مهنا

تصرف غريب من يوسف أوباما وتعليق قوي من شيكابالا | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. 5 فواكه صديقة لمرضى السكري.. تفاصيل

غرق المنازل وانقطاع الكهرباء.. تفاصيل أضرار الطقس السيئ فى المحافظات.. صور

مع بدء الموجة الثانية.. خطوات الوقاية من فيروس كورونا في المنزل