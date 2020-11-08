إصابة 10 أشخاص بينهم طفل فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية

أصيب اليوم الاحد 10 أشخاص بينهم طفل عمره عام بجروح وكسور إثر انقلاب ميكروباص بأجا وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى.





تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حدث انقلاب سيارة ميكروباص بأجا ووجود مصابين.





وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الاسسعاف الى مكان البلاغ تبين اصابة كل من وفاء منير محمد، 42 عاما ، من شبراويش، كسر بالذراع اليسرى، ومنة عزت عطية، 23 عاما ، صهرجت الكبرى، اشتباه ما بعد الارتجاج، وإيمان محمود محمد، 21 عاما ، من دنديط جروح بالجسم، وأسماء ياسر فوزي، 21 عاما ، ميت غمر، خلع بالكتف اليمنى.





كما أصيب كل من رانيا السعيد حجازي، 21 عاما ، ميت غمر، كسر بالفخذ اليمنى، أسماء عبد اللطيف الزيني، 21 عاما ، كدمات بالجسم، وايمن أحمد عطية، 40 عاما ، من أجا كسر بالساق اليمنى، وعلي حمدي أحمد، عام واحد، البساتين السنبلاوين، ما بعد الارتجاج، وندا السعيد محمد يوسف، 24 عاما ، أجا ما بعد الارتجاج، و-ياسمين السعيد محمد يوسف، 27 عاما ، ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم.



