أول أوركسترا لذوى الهمم .. الشباب والرياضة تواصل اختبارات كورال أطفال مصر

تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات اختبارات كورال الأطفال الذي تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة بمشاركة المايسترو سليم سحاب.





كانت وزارة الشباب والرياضة أنهت الاختبارات الخاصة بالنشء المتقدمين للالتحاق بالكورال تحت 17 عامًا بمركز التعليم المدني بالجزيرة في الفترة من 5-6 نوفمبر.





وبدأت اليوم الأحد الاختبارت المخصصة لكورال الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة للاختبارات، والعمل على إعدادهم وتدريبهم فنيًا وتم تشكيل اول مجموعة من كورال واوركسترا من ذوي الهمم.





وأطلقت الوزارة استمارة التسجيل الإلكتروني أمام النشء في إطار إتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالكورال، بعد تخطي مراحل الاختبارات المختلفة.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة بالكشف عن الموهوبين من النشء والشباب في مختلف المجالات على مستوى كافة المحافظات، والعمل على دعمهم، وصقل مهاراتهم من خلال حزمة من المشروعات والبرامج التدريبية المتخصصة، وبمشاركة عدد من المتخصصين.





ولفت الوزير إلى أن كورال أطفال مصر يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وسيضم مجموعة من المبدعين والموهوبين فنيًا، مشيرًا إلى الحرص على رعاية وتدريب وتثقيف النشء وفق سلسلة من البرامج والأنشطة في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى رعاية أبناء مصر، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.