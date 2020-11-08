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محافظات

رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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مروة فاضل
يستمر توافد أهالي محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية.

خرج المستشار أحمد أبو العلا، رئيس لجنة رقم 136 بمدرسة الثانوية بنات القديمة بشبين الكوم، لمساعدة سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 أمس، السبت، في الداخل، على أن تنتهي اليوم، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج ، الجمعة، حيث استمرت ثلاثة أيام.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.


رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو
رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو
رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو
رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو
رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو
رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو
رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو
رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو
رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية ..فيديو

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