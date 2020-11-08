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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية فى الخصوص والقناطر والخانكة.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:48 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة للمرور علي لجان الانتخابات في اليوم الثاني لانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.


تفقد المحافظ عددا من اللجان بمدن الخصوص وشبين القناطر والخانكة وبنها ورافق المحافظ كل من الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم. ورؤساء المدن التي تم المرور عليها. 

وتجري الانتخابات في محافظة القليوبية في عدد ( 478)  مقرًا إنتخابيًا و (6) لجان عامة و (1047) لجنة فرعية ، هذا وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 3مليون و271 ألف و78) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الدستورى.

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين والإقبال المتزايد والذي شهدته اللجان منذ فتحها فى التاسعة من صباح اليوم مشيرا أن ذلك يؤكد  ولاء وانتماء المواطن ووعيه بحقوقه ومشاركته الفعالة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب والتي تعد واجب وطني يعبر من خلاله الناخبين عن رأيهم بحرية تامة.

وشدد على أن المحافظة وأجهزتها المختلفة تعمل على توفير كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بها مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيدا بالوعى والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد المحافظ، على استمرار أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.
محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية فى الخصوص والقناطر والخانكة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية فى الخصوص والقناطر والخانكة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية فى الخصوص والقناطر والخانكة.. صور

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