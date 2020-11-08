دولة أوروبية تضم لجيشها 30000 جندي من الروبوتات

لن يتوقف إحلال الإنسان الآلي بدلًا من البشر على الأعمال والمهام المدنية فحسب، بل تتهيأ إحدى الدول أن تمتلك جيشًا من الروبوتات، كل هذا في غضون سنوات قليلة فقط، هذه هي الخطة العسكرية التي تعدها المملكة المتحدة البريطانية.





قال قائد القوات المسلحة في مقابلة تلفزيونية إن ثلاثين ألفًا من "الروبوتات" يمكن أن يشكلوا جزءًا لا يتجزأ من الجيش البريطاني في ثلاثينيات القرن الحالي ، ويعملون جنبًا إلى جنب مع البشر داخل وحول خط المواجهة.





وصرح الجنرال "السير نيك كارتر" رئيس أركان الدفاع أن القوات المسلحة المصممة لعام 2030 يمكن أن تشمل أعدادًا كبيرة من الآلات المستقلة أو التي يتم التحكم فيها عن بُعد، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





أعني أنه يمكن أن يكون لدينا جيش قوامه 120.000 ، منهم 30.000 ربما يكونون من الروبوتات ، من يدري؟" قال كارتر ، رغم أنه شدد على أنه لم يحدد أي هدف معين فيما يتعلق بالأرقام المستقبلية.





كان من المفترض أن يكون الاستثمار في حرب الروبوتات في صميم المراجعة الدفاعية المتكاملة المخطط لها والتي مدتها خمس سنوات ، والتي أصبح مستقبلها موضع شك بعد أن قام المستشار ريشي سوناك بتأجيل مراجعة الإنفاق الحكومية التي تم ربطها بها الشهر الماضي.





وأضاف:"عانى الجيش من التجنيد لعدة سنوات ، حيث تبلغ القوة المدربة حاليًا 73870 ، وهو أقل بكثير من الهدف الاسمي البالغ 82.050. وكان من المتوقع أن يتم تخفيض الهدف إلى 75000 في المراجعة المتكاملة ، مع استخدام التكنولوجيا لسد بعض الفجوات".





شاركت جميع القوات المسلحة البريطانية في سلسلة من المشاريع البحثية التي تشمل طائرات صغيرة بدون طيار أو مركبات برية أو تحت الماء تعمل بالطاقة عن بعد ، بعضها مسلح والبعض الآخر للاستطلاع.





تقول وزارة الدفاع إن سياستها هي أن البشر فقط هم من سيكونون قادرين على إطلاق الأسلحة ، على الرغم من وجود قلق متزايد بشأن الخطر المحتمل من حرب الروبوتات غير المقيدة ، التي تقودها حملة وقف الروبوتات القاتلة.





تشمل التكنولوجيا قيد التطوير الطائرة بدون طيار i9 ، التي تعمل بستة دوارات وتحمل بندقيتين. يتم تشغيله عن بعد ، ويهدف إلى استخدامه لاقتحام المباني ، وعادة ما تكون حالة حرب حضرية تولد أعلى الخسائر.





وعندما تم الضغط عليه إذا كان يتوقع أن يكون هناك صراع عالمي كبير آخر ، قال كارتر "أنا أقول إنها مخاطرة ويجب أن نكون مدركين لتلك المخاطر."



