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توفير سيارات لنقل المسنين| محافظ القاهرة يشيد بتواجد السيدات وكبار السن في الانتخابات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:04 م
خالد عبد العال، محافظ
خالد عبد العال، محافظ القاهرة
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إسراء صبري
قال خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن مع بداية اليوم الثاني والاخير من انتخابات مجلس النواب 2020 التزمت كافة اللجان بالمحافظة في افتتاح أبوابها في الساعة التاسة صباحا، معقبا: 1341 لجنة فتحوا أبوابهم في تمام التاسعة.

وأضاف "عبد العال" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء حتى الآن، معقبا: تم عمل عدة اجتماعات تنظيمية وتنسيقية مع جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وفيما يخص علمية تأمين اللجان الانتخابية، أوضح أن القوات المسلحة والداخلية انتهوا من تأمين اللجان قبل بدء العملية الانتخابية بفترة كافية، ونتيجة للحالة التي تتم فيها العمليات الانتخابية كان لا بد من التشديد على الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعا أثناء الانتخاب.

وأشار إلى ان المحافظة تابعت ومرت على كل اللجان الانتخابية للتأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية بها، والكمامات بالعدد الكافي، بالإضافة إلى توفير الكراسي لذوي الإعاقة كبار السن.

وأكد على أن أمس شهد إقبالا واضحا من الناخبين، ولكن اليوم شهد اقبالا أكثر، وهذا يدل على وعي الناخبين بدورهم الوطني، متابعا: هناك اقبال واضح للنساء وهن دائما متواجدات في أي مكان.

وواصل قائلا: الانتخابات شهدت تواجد واضح لكبار السن بالرغم من كل المعوقات التي تقابلهم، إلا أنهم تواجدوا مناجل الإدلاء بأصواتهم، معقبا: المحافظة توفر كافة السبل لخدمة كبار السن ومنها توفير سيارات خاصة لنقلهم في حالة عدم القدرة على النزول.

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