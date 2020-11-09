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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الموافق 9 من نوفمبر إذا كنت تخطط لبدء عمل تجاري جديد ، فالوقت ليس مناسبًا لذلك.
من ناحية أخرى ، سيتعين على العمال اتباع نصيحة كبار المسؤولين. بصرف النظر عن هذا ، إذا كنت ترغب في زيادة الراتب ، فسيتعين عليك الانتظار لبعض الوقت.

سيكون هناك سلام في حياتك الشخصية. ستتحسن العلاقات مع أفراد عائلتك واليوم ستحصل أيضًا على فرصة لقضاء المزيد من الوقت معهم. لن يكون سلوك زوجك جيدًا تجاهك. من الأفضل أن تتحكم في غضبك. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، يمكن أن يؤثر الإجهاد والتعب على صح


نصيحة علم الابراج

وهى  ينصح بتوخي الحذر إذا كنت رجل أعمال وستقوم بأي صفقة اقتصادية كبيرة اليوم. من ناحية أخرى ، إذا كنت تعمل في مجال الإلكترونيات ، فيمكنك اليوم تحقيق أرباح جيدة.

إذا احتفظت بعملك في المكتب ، فسيكون ذلك أفضل لك. قد يكون من الصعب تجنب عيوب زملاء العمل أو التدخل في عملهم. سيكون هناك بعض الاضطرابات في حياتك الشخصية اليوم. قد يكون هناك نزاع في المنزل حول المال.

من ناحية أخرى ، لن يكون سلوك شريك حياتك اليوم مناسبًا لك. في هذا النوع من المواقف ، يُنصح بالتحكم في نفسك. عند الحديث عن صحتك ، يمكن أن تتأثر صحتك الجسدية أيضًا بزيادة المخاوف العقلية.

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