شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك







وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الموافق 9 من نوفمبر إذا كنت تخطط لبدء عمل تجاري جديد ، فالوقت ليس مناسبًا لذلك.

من ناحية أخرى ، سيتعين على العمال اتباع نصيحة كبار المسؤولين. بصرف النظر عن هذا ، إذا كنت ترغب في زيادة الراتب ، فسيتعين عليك الانتظار لبعض الوقت.







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