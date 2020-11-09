حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 9 /11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

برج الجدى



مهنيا: القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.

عاطفيا واجتماعيا: تؤثر في الآخرين وتنجح اليوم في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

:برج الدلو



مهنيًا: تجنّب كل أشكال التوتر، هذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب، قد تسوء الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزينًا

صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة وابتعد عن المشاكل





برج الحوت:



مهنيًا: التعامل باحترام مع الزملاء في العمل، يمكنك من التوصل إلى تحقيق أهدافك الكبيرة

عاطفيًا: تسيطر على العلاقة أجواء من الانسجام التام، فترتاح مع الشريك بشكل لم يسبق له مثيل

صحيًا: قد تعاني بعض الإرهاق، لكنه سيزول عندما تصل الى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك

