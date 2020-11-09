حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 9 /11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين9-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
عاطفيا: فينوس بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ليمنحك يوما مناسبا لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.
برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة ، وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية، ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ تساعدك أن تقاوم.
مهنيا: تنصحك الكواكب بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وتحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.
برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد علاقتك بالأصدقاء.
عاطفيا: رغم المشاكل والضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتصنيف مشاكلك مع من تحب وتوجه قدراتك ومواهبك لحلها..
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.
ماليا وعاطفيا: اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.
برج الأسد
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. أنت اليوم قادرعلى إصلاح علاقتك بمن تحب وتقتنص المتع المتاحة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لتنمية أعمالك.
برج العذراء
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا.
برج الجدى
مهنيا: القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.
عاطفيا واجتماعيا: تؤثر في الآخرين وتنجح اليوم في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.
:برج الدلو
صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة وابتعد عن المشاكل
برج الحوت:
صحيًا: قد تعاني بعض الإرهاق، لكنه سيزول عندما تصل الى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك
:برج الدلو
مهنيًا: تجنّب كل أشكال التوتر، هذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب، قد تسوء الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزينًا
صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة وابتعد عن المشاكل
برج الحوت:
مهنيًا: التعامل باحترام مع الزملاء في العمل، يمكنك من التوصل إلى تحقيق أهدافك الكبيرة
عاطفيًا: تسيطر على العلاقة أجواء من الانسجام التام، فترتاح مع الشريك بشكل لم يسبق له مثيل
صحيًا: قد تعاني بعض الإرهاق، لكنه سيزول عندما تصل الى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك