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فن

الإعلامي الأردني حامد القويسم يقدم موسما جديدا من "المنصة"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:22 م
الأردني حامد القويسم
الأردني حامد القويسم
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سعيد فراج
تعاقد الإعلامي الأردني حامد القويسم،على موسم جديد من برنامجه الشهير"المنصه"، والذى يتناول نشر ثقافة العمل الحر عبر الانترنت والعديد من قضايا وخفايا الشبكة المعلوماتية.

وأضاف القويسم في بيان صحفي قائلًا :"تأتي هذه الحلقات بعد المبادرة الثقافية التي أطلقها على الانترنت في مايو الماضي والتي كانت تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحقيقي عبر الانترنت مجانا ليتغلب الناس على الظروف المعيشية الراهنة، مؤكدا أنه في ظل هذه الظروف فالعمل عبر الانترنت من المجالات المميزة مردودا وأنها من المجالات القليلة التي ازدهرت في ظل الظروف الراهنة".

وأعرب حامد القويسم، عن سعادته بنشر حلقاته لجمهوره في مصر عبر إحدى القنوات الخاصة بهدف تشجيع وتنمية مهارات الأفراد، خاصة بعد جائحة كورونا التي أطاحت بأحلام الكثير من الشباب في البحث عن فرص العمل. 

يذكر أن حامد القويسم، إعلامي أردني تخصص في علم البرمجيات ويدرس في أكثر من جامعة وطنية بالأردن إلى جانب عدد تدريسه فى أكثر من ورشة تدريب.

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