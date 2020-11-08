غدا.. انطلاق امتحان القدرات الشفوي بكلية اقتصاد منزلى حلوان

تعقد غدآ كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان امتحان القدرات الشفوي لطلاب المرشحين والراغبين فى التقدم الكلية من طلاب المعاهد الصناعية ودبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات ولذلك التقديم والالتحاق بالكلية بالعام الدراسى الجامعى 2020/202

وقد حددت الكلية ايام الاثنين الموافق 9/11/2020 والثلاثاء الموافق 10/11/2020 موعد لعقد امتحانات القدرات الشفوى

وكان قد اعلنت الكلية من قبل ان الفترة بين الاثنين الموافق 9/11/2020 الى الاربعاء 11/11/2020 موعيد لانعقاد امتحانات القدرات الطلاب المدارس الفنية بنظام الثلاث سنوات

على ان يكون يوم الاثنين 9/11 لمادة الفن والتصميم

ويوم الثلاثاء 10/11 لمادة اللغة الانجليزية

ويوم الاربعاء11/11 لمادة الكمياء العضوية

وتبداء الامتحانات من الساعة العاشرة صباحآ وحتى الساعة الواحدة ظهرآ .

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء فترة الامتحان

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واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم