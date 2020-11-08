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بعد خسارته الرئاسة.. متحف مدام توسو للشمع يغير ملابس تمثال ترامب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:18 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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هاني حسين
عرضت فضائية "العربية " تقريرا يرصد قيام متحف مدام توسو للشمع في لندن بإجراء تعديلات على ملابس تمثال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأوضح التقرير قيام المتحف بتغيير ملابس ترامب من البدلة الرسمية إلى ملابس رياضة الجولف والتي كان يرتديها بالتزامن مع إعلان خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وشوهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لليوم الثاني على التوالي في ملعب الجولف الخاص به في فيرجينيا، حسبما أكدت وسائل إعلام أمريكية.

وكان ترامب ذهب إلى ناديه الخاص للعب الجولف يوم أمس السبت، وقت إعلان وسائل الإعلام الأمريكية عن فوز جو بايدن بنتائج الانتخابات الرئاسية.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر توجه ترامب للعلب الجولف على مشارف واشنطن، ووقف عدد من المتظاهرين بالقرب من مدخل ملعب الجولف رافعين لافتات مؤيدة لترامب.

ولا يعترف ترامب حتى الآن بخسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأطلف عدد من الادعاءات حول تزوير نتائج التصويت في عدد من الولايات.

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