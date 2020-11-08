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أخبار البلد

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وتؤكد: فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:31 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
كشف الدكتور محمود شاهين المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، كانت أمس السبت واليوم الأحد، حيث من المقرر أن تنحسر غدا فرص سقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم.


وقال شاهين في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة هي موجات طبيعية من سمات فصل الخريف، حيث تبدأ درجات الحرارة في معدلات الانخفاض التدريجي يوميا حتى  تصل إلى أقل معدلاتها مع دخول فصل الشتاء.


وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على البلاد حتى نهاية الاسبوع الجاري، ولكن سوف تنحسر على السواحل الشمالية للبلاد وتكون الفرص ضعيفة على القاهرة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي.


ونصح "شاهين" المواطنين، بعدم تخفيف الملابس بطريقة مبالغ فيها خلال الفترة القادمة خاصة في الفترات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة في تلك الفترة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وشبورة مائية كثيفة على الطرق.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار على عدة مناطق مختلفة بالبلاد، غدا الاثنين، يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال.


وجاءت خريطة توزيع الأمطار، غدا الاثنين، على المناطق كالتالي:


- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية"
- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "مطروح - السلوم"
-  السواحل الشمالية: أمطار متوسطة  على مناطق من "الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - رشيد - بلطيم"
- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من "حلايب - شلاتين - رأس بناس"


ويكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري غدا، حيث تسجل درجات الحرارة 25 للعظمى والصغرى 16 درجة، ويكون لطيفا مصحوبا بأمطار على السواحل الشمالية وتسجل الحرارة 23 درجة، وعلى محافظات الصعيد يبقى الطقس معتدلا أيضا وتسجل الحرارة 28 درجة.

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