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مدير"كبار علماء الأزهر": وصف الإسلام بالإرهاب مرفوض تماما.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد الهواي، مدير عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، بين كل وقت والآخر يقوم بتعليمنا درسا في الأخلاق، ويصور الإسلام الفعال والمفتتح من خلال روح السماحة، وذلك من خلال تصريحاته وأحاديثه.

وأضاف "الهواي" خلال مداخلته الهالتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن حديث شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، اليوم يؤكد عدة معان ويحتوي على عدة رسائل، ومنهم أن الحديث مع الآخر والمناقشة يعد وجها حضاريا للإسلام، معقبا: شيخ الأزهر أكد أن العائلة البشرية عائلة واحدة.

وتابع: القرآن الكريم والدين يؤكدان أن العائلة البشرية واحدة ويوجد بيننا خصائص بشرية متشابهة، مؤكدا على أن وصف الإسلام بالإرهاب شيء مرفوض تماما، معقبا: نحن الآن في عصر حرب المصطلحات وأن فكرة التعميم المطلق للمصطلحات مرفوضة.

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