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برلمان

محمد عمارة: عصر السيسي عصر الانفتاح السياسي للشباب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:37 م
النائب محمد عمارة،
النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ
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حسن رضوان
قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب، إن عصر الرئيس السيسي يعد من أبهى عصور الانفتاح السياسي للشباب، موضحًا أنه منذ ثورة 30 يونيو وتتخذ الدولة عددًا من الإجراءات التي تساعد الشباب على التعبير عن أفكارهم وإبداعهم، ودعم مخططات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأضاف «عمارة» خلال تصريحات تليفزيونية، قائلًا : «إن مؤتمرات الشباب والمنتديات العالمية التي نظمت تحت رعاية رئاسة الجمهورية بمختلف محافظات الجمهورية، كانت البوابة الحقيقية لانفتاح الشباب على تجارب الدول المختلفة والتعاطي معها، بشكل أثقل خبراتهم ومهاراتهم». 

وتابع «عمارة»، قائلًا: «نتيجة من نتائج الانفتاح السياسي للشباب في عصر الرئيس السيسي، وجود كيان ضم الشباب من مختلف الأيديولوجيات تحت سقف واحد، وهو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي قدمت نمائج واعدة في عدد من الهيئات الحكومية، وكذلك مجلس الشيوخ، فضلأً عن مشاركتهم القوية في انتخابات مجلس النواب». 

واختتم «عمارة» تصريحاته، بإشادة للمشهد الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي عقدت اليوم الأحد وأمس السبت، ومشاركة الناخبين بصورة إيجابية، مما يؤكد على استقرار مصر على مستوى السياسي والاقتصادي.

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