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اقتصاد

بـدء التشـغيـل التجريبى لثانى محطـة تمويـن بالغـاز الطبـيعى فـى محافظة قــنــا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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مايكل عياد
قامت شركة غازتك بالتشغيل التجريبى لمحطة جديدة لتموين السيارات بالغاز ‏الطبيعى فى محافظة قــنــا والتى تعد المحطة الثانية للشركة بالمحافظة، وتعمل المحـطـة الجـديــدة ‏بضــاغط سـعـة 1450 م3/ساعة وتم تزويدها بعدد (6) نقاط شحن معلقة، وذلك في إطار جهود شركة غازتك في التوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى وفقًا لاستراتيجية ‏وزارة البترول التي تهدف لتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعى في مختلف المحافظات على ‏مستوى الجمهورية.

وتعد محطة قـنـا (2) ثانى المحطات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ‏بالقوات المسلحة بعد محطة الغردقة (3) وذلك طبقًا للاتفاق المبرم بين وزارة البترول ممثلة في الشركة ‏المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركتي غاز السيارات بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في جهاز ‏مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والذى يتيح لشركتي غاز ‏السيارات إمكانية استغلال بعض المساحات الشاغرة بمحطات الوقود التابعة للشركة الوطنية لإضافة خدمة ‏تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المؤداة ‏للمواطنين من خلال إقامة محطات تموين نموذجية متكاملة الخدمات على الطرق وفي الأماكن الحيوية.‏

وبتشغيل محطة قــنــا (2)، يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 101 محطة ‏تنتشر فى 22 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع ‏الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات فى مصر. ‏

وذكر عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك أن إنشاء محطة قنا الجديدة ‏سوف يعزز مخطط شركة غازتك الذى بدأت تنفيذه منذ عدة سنوات للتوسع فى تقديم خدمة التموين بالغاز ‏الطبيعى والإسهام فى مشروعات التنمية فى محافظات الصعيد حيث كان للشركة السبق والريادة فى تنفيذ ‏مثل هذه المشروعات الخدمية للمواطنين فقامت الشركة بإنشاء أول محطة للتموين بالغاز فى بنى سويف ‏فى عام 2000 وتبعها افتتاح وتشغيل محطتين فى محافظة الفيوم ثم محطات أخرى فى محافظات المنيا ‏وسوهاج وأسوان وقنا، وجارى أيضًا إنشاء محطة في مدينة الأقصر.

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