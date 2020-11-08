بـدء التشـغيـل التجريبى لثانى محطـة تمويـن بالغـاز الطبـيعى فـى محافظة قــنــا

قامت شركة غازتك بالتشغيل التجريبى لمحطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى محافظة قــنــا والتى تعد المحطة الثانية للشركة بالمحافظة، وتعمل المحـطـة الجـديــدة بضــاغط سـعـة 1450 م3/ساعة وتم تزويدها بعدد (6) نقاط شحن معلقة، وذلك في إطار جهود شركة غازتك في التوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول التي تهدف لتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعى في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وتعد محطة قـنـا (2) ثانى المحطات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعد محطة الغردقة (3) وذلك طبقًا للاتفاق المبرم بين وزارة البترول ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركتي غاز السيارات بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والذى يتيح لشركتي غاز السيارات إمكانية استغلال بعض المساحات الشاغرة بمحطات الوقود التابعة للشركة الوطنية لإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين من خلال إقامة محطات تموين نموذجية متكاملة الخدمات على الطرق وفي الأماكن الحيوية.
وبتشغيل محطة قــنــا (2)، يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 101 محطة تنتشر فى 22 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات فى مصر.
وذكر عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك أن إنشاء محطة قنا الجديدة سوف يعزز مخطط شركة غازتك الذى بدأت تنفيذه منذ عدة سنوات للتوسع فى تقديم خدمة التموين بالغاز الطبيعى والإسهام فى مشروعات التنمية فى محافظات الصعيد حيث كان للشركة السبق والريادة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات الخدمية للمواطنين فقامت الشركة بإنشاء أول محطة للتموين بالغاز فى بنى سويف فى عام 2000 وتبعها افتتاح وتشغيل محطتين فى محافظة الفيوم ثم محطات أخرى فى محافظات المنيا وسوهاج وأسوان وقنا، وجارى أيضًا إنشاء محطة في مدينة الأقصر.