لطلاب الساعات المعتمدة بآداب القاهرة.. تعرف على آخر موعد لتسليم الملفات

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، انه تم تفعيل الاكواد لجميع طلاب الساعات المعتمدة الذين تم قبولهم . ونوهت كلية الاداب على اخر موعد للدفع وتسليم الملفات هو يوم الخميس الموافق ١٢ من نوفمبر ، كما انت يتم قبول اى اوراق طالب بعد هذا الموعد.





‫وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.‬ ‫ ‬ ‏‫‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.







