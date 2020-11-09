لطلاب الساعات المعتمدة بآداب القاهرة.. تعرف على آخر موعد لتسليم الملفات

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، انه تم تفعيل الاكواد لجميع طلاب الساعات المعتمدة الذين تم قبولهم . ونوهت كلية الاداب على اخر موعد للدفع وتسليم الملفات هو يوم الخميس الموافق ١٢ من نوفمبر ، كما انت يتم قبول اى اوراق طالب بعد هذا الموعد.
وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا. وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.