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تعليم

لطلاب الساعات المعتمدة بآداب القاهرة.. تعرف على آخر موعد لتسليم الملفات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:10 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، انه تم تفعيل الاكواد لجميع طلاب الساعات المعتمدة الذين تم قبولهم . ونوهت كلية الاداب على اخر موعد للدفع وتسليم الملفات هو يوم الخميس الموافق ١٢ من نوفمبر ، كما انت يتم قبول اى اوراق طالب بعد هذا الموعد.
 
‫وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.‬ ‫ ‬ ‏‫‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.


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‫ ‬ ‫وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.‬

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