رغم قرب إغلاقها.. استمرار توافد الناخبين بكثرة إلى لجان الحسينية بالشرقية

تشهد عدد من لجان مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا من الناخبين والناخبات رغم قرب غلق اللجان في تمام التاسعة مساءً، اليوم الأحد.





ورصد " صدى البلد" توافد المواطنين ممن لهم حق التصويت على لجانهم الإنتخابية على مدار يومي المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 السبت امس واليوم الاحد.





وجرت الانتخابات في هذه اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة واحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، كما خصص المسؤولون مقاعد لكبار السن، وسيارات إسعاف لأي حالة طوارئ أمام اللجان الرئيسية.





وشارك في العملية الإنتخابية على مدار اليومين بالمحافظة كافة فئات المجتمع مما يحق لهم التصويت سواء أكانوا شبابًا أم كبار سن من الرجال والنساء على السواء.





وطالب عدد من المواطنين الموجودين أمام أحد اللجان بمد العملية الانتخابية يوما ثالثا ؛ ليستطيع الجميع الإدلاء بأصواتهم خاصةً بعد ملل عدد من الناس وذهابهم للعودة في وقت لاحق ليدلوا بأصواتهم لمن يريدون من المرشحين الـ 19 الفرديين، وقائمة من بين اثنين.









يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 يبلغ 4 ملايين و 427 ألفا و 375 ناخبا وناخبة أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.









وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على إجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة اللجان العامة والفرعية وجميع المقار الانتخابية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الانتخابية، إضافةً إلى تحديد علامات للناخبين للوقوف عليها والإدلاء بأصواتهم مع مراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات.









وأشاد محافظ الشرقية، بحجم إقبال الناخبين وتزايد الأعداد على المقار واللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب والتأكيد على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في بناء الوطن.









وشدّد المحافظ على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات وتذليل العقبات أمام الناخبين وتوفير سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية، مضيفًا أن غرفة العمليات الرئيسية تتواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير الانتخابات والتعامل الفوري في حالة الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.









ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.











