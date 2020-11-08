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رياضة

سيراميكا كليوباترا يخوض 3 وديات جديدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:34 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خوض 3 مباريات ودية، خلال الأسبوع الجاري، في إطار خطة إعداد الفريق للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.


ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الشرق للتأمين يوم الثلاثاء، على أن يخوض مباراة ثانية يوم الأربعاء أمام نجوم المستقبل، ويختتم وديات الاسبوع أمام الداخلية يوم الجمعة، ثم يحصل اللاعبون على راحة سلبية.


وتقام المباريات الثلاث على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويسعى المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، إلى الارتفاع بمعدل اللياقة البدنية للاعبين من خلال اللقاءات الودية.


وخاض سيراميكا كليوباترا أولى ودياته مساء الخميس الماضي أمام فريق بورتو السويس بالدفاع الجوي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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