لم نرصد مخالفات.. البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات تشيد بنزاهة وشفافية عملية الاقتراع

قال ماكس هيمن، عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب تسير بشكل جيد، وهناك إقبال من الناخبين على التصويت، مشيرا إلى أن "الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت مهمة البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات".





من جانبه، أضاف "ماتيو براجو"، عضو البعثة الدولية في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، "انطباعي جيد تجاه الانتخابات من حيث التنظيم، ومنبهر بالأغاني والموسيقى لتشجيع الناخبين على المشاركة".





وأكد عضو البعثة الدولية، أنه لا توجد مخالفات، والقضاة حريصون على سير العملية الانتخابية بشكل جيد يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات، منوهًا "لم نلاحظ أي مخالفات، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة لاستكمال العملية الانتخابية وهناك مشاركة كبيرة في الانتخابات خاصة من النساء".





وتابع " لاحظنا في المرحلة الثانية من الانتخابات التزام تام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





يشار إلى أنه انطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة.





ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



