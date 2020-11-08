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محافظات

قبل غلق اللجان.. طفلة تشارك والدتها الإدلاء بصوتها في صناديق الانتخاب بمنيا القمح.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:43 م
أصغر ناخبة تدلي بصوتها
أصغر ناخبة تدلي بصوتها بلجان منيا القمح
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أحمد النشوقي - محمد الطحاوي
شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة منيا القمح مشتول السوق بمحافظة الشرقية في ثاني أيام الانتخابات إقبالًا كثيفًا قبل غلق اللجان. 

و شهدت اللجان الفرعية أرقام 151و 152 برئاسة المستشارين أحمد سعيد بهيئة قضايا الدولة وأحمد عبدالقادر بمحكمة مصر الجديدة، طفلة تدلي بصوت والدتها بصندوق الانتخابات بمدرسة الحرية بقرية الحوض الطويل التابعة للوحدة المحلية ببني هلال. 

وشهد اللجان توافد الأطفال مع آبائهم للمشاركة في الانتخابات، ناهيك عن العنصر النسائي المتواجد بكثافة .

وأكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدّمه، مُناشدًا المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن المحافظة تعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت في كل الاستحقاقات الدستورية الماضية.

وأضاف المحافظ في حديثه لموقع صدى البلد أنه شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالا كبيرا من جانب الناخبين وخاصة كبار السن والسيدات والشباب من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و427 ألفًا و375 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت في الانتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 982 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أصفر ناخب في انتخابات النواب 2020 أصفر ناخب في انتخابات النواب 2020
أصفر ناخب يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020 أصفر ناخب يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020
وصول أصغر ناخب في انتخابات النواب 2020 وصول أصغر ناخب في انتخابات النواب 2020
أصغر ناخب يدخل لجنته في انتخابات النواب 2020 أصغر ناخب يدخل لجنته في انتخابات النواب 2020
حضور أصغر ناخب في انتخابات النواب 2020 حضور أصغر ناخب في انتخابات النواب 2020
أصغر ناخب في انتخابات النواب 2020 أصغر ناخب في انتخابات النواب 2020

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