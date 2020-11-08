نائب رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في انتخابات النواب بالقاهرة الجديدة

أدلى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب٢٠٢٠م بلجنة مدرسة صلاح الدين بالقاهرة الجديدة مساء اليوم الأحد.







وخلال أداء نائب رئيس جامعة الأزهر بصوته الانتخابي حثَّ المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير، كما حثهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية لمجلس النواب.







وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية واجبٌ وطنيٌّ، وعلى الجميع أن يشارك فيه؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في وقت قياسي تؤكد على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو النهوض والارتقاء بمصرنا الحبيبة.