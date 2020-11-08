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أخبار العالم

تويتر: ترامب أصبح مستخدما عاديا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، إنه سيتعامل مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كأي مستخدم عادي بعد مغادرته السلطة بشكل رسمي. 

وكان "تويتر" وضع منذ قليل، تنبيهًا على مجموعة تغريدات ترامب الأخيرة وصنف ما جاء فيها كمحتوى قد يكون مضللا.

ومنذ انطلاق الانتخابات الرئاسية، يوم الثلاثاء الماضي، وضع "تويتر" عدة تحذيرات على تغريدات نشرها الرئيس ترامب يشكك فيها في نزاهة الانتخابات. 

وفي وقت سابق، قال رودي جولياني، محامي ترامب، إن فريقه القانوني سيرفع 4 أو 5 دعاوى قضائية للطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية بحلول نهاية الأسبوع. 

وأضاف أن ترامب محق في عدم الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن حتى الآن. 

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن هناك ادعاءات بشأن التصويت يجب النظر فيها، مشيرا إلى وجود إفادات بحدوث عمليات احتيال.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب أن ننظر في الأصوات. نحن في بداية مرحلة الجدولة. رأينا عددا من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض له بعض المصوتين ويجب النظر فيها".

وقال ترامب إن هناك تزويرًا  في ولاية بنسلفانيا التي منحت بايدن 20 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يختار ناخبوه الكبار رئيس الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على ضرورة النظر في ما أثير بشأن عملية التزوير، قائلا إن الولايات المتحدة شهدت أكبر عدد من المشاكل في تاريخها الانتخابي.

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