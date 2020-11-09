إصابة طفل سقط من مرجيحة داخل مدرسة خاصة بالعبور

أصيب طفل في مدرسة خاصة بمرحلة رياض الأطفال في العبور بمحافظة القليوبية بارتجاج في المخ إثر سقوطه من أعلى مرجيحة في حديقة المدرسة.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارا بإصابة الطفل "د. و. ل" بمرحلة رياض الأطفال بارتجاج بالمخ عقب سقوطه من مرجيحة حديقة مدرسة "ع. ر" الرسمية للغات حيث جرى نقل الطفل إلى المستشفى لإسعافه وتحرر محضر إثبات حالة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.





من ناحية اخرى حرر المواطن جمال حمدان والمقيم بشارع الشعراوى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محضرا رقم 7011 لسنة 2020 قسم ثان شبرا الخيمة بتغيب أبناءه الخمسة " أميرة 21 عاما، وسامية 16 عاما، ومنة 7 أعوام، وغرام 5 أعوام، ومصطفى 3 أعوام" وذلك خلال توجههم لخالهم الذى يقطن بمنطقة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة والتى لا تبعد إلا بضع دقائق عن مقر إقامته وأسرته لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم بمحافظة الشرقية.





وقال صاحب البلاغ أن أبناءه الخمسة ارتدوا ملابسهم وتحركوا من المنزل فى الثالثة والنصف فجرا متوجهين إلى خالهم استعدادا للذهاب إلى حفل زفاف ابنة خالتهم بالشرقية قائلا "نزلوا قدام البيت وركبوا توك توك واتحركوا على بيت خالهم، لكن موصلوش ولما كلمت خالهم وسألته الأولاد وصلوا قالى لا موصلوش نزلت جرى أنا وهو ندور عليهم لكن موصلناش لحاجة".





وتابع "نزلنا أنا وباقى أخواتهم ندورعليهم وفرغنا الكاميرات بمنطقة ركبوهم بالشارع الخلفى وفعلا وصلنا للتوك توك، وجبنا صاحبة وسألناه قالى أنا ركبتهم من هنا ونزلتهم قبل مستشفى بهتيم زى ما طلبوا ولم نصل لأى جديد".





وطالب مقدم البلاغ رجال المباحث بقسم شرطة شبرا الخيمة ثان واجهزة الامن بتوسيع دائرة البحث عنهم وسرعة إيجادهم والعثور عليهم.