كيف تعرف المرشح والقائمة الفائزين؟

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن طريقة إعلان الفائزين في الانتخابات النيابية بالنسبة للفردي والقائمة يتم من خلال طريقة واحدة.





واضاف انه في النظام الفردي لكي يفوز المرشح يجب أن يحصل علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، وإذا لم تتوافر الأغلبية لأي من المرشحين يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات.





وقال انه في الانتخاب بنظام القائمة يعلن فوز القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم تتوافر الأغلبية لأي من القوائم تعاد الانتخاب بين القائمتين الحاصلتين علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.





وبدأت اللجان الفرعية منذ قليل فرز الاصوات لإرسالها الى اللجان العامة لتقوم بدورها وإرسالها الى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض لاعلان النتيجة.





وشهدت اللجان إقبالا كبيرا من الناخبين، وسط إجراءات احترازية كبيرة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما شهدت اللجان تواجد أمنيا، وسط انتشار موظفين بالهيئة الوطنية لتنظيم صفوف الناخبين لمنع التكدس، والتأكيد على ارتداد الناخبين كمامة والالتزام باجراءات الوقاية داخل وخارج اللجان.





وجرت الانتخابات د فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





وانطلقت الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعد، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 16 مقعد.





وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون فى 10 دوائر مخصص لها 21 مقعد، وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 11 مقعد، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون فى 8 دائرة مخصص لها 21 مقعد.





وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون فى 7 دوائر مخصص لها 14 مقعد، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحين يتنافسون فى 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد، وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد.





وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين.





وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقل و5 من الأحزاب.





أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتين إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتين وذلك للفوز بـ100 مقعد، والثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز بـ42 مقعدا.



