نبيل عبد الفتاح: زيارة وزير الخارجية الفرنسي محاولة لاحتواء تداعيات تصريحات ماكرون

أكد نبيل عبدالفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان للأزهر، وتصريحاته عن سماحة الدين الإسلامي هي محاولة لتجاوز ما أثاره خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاول، بعد مقتل المدرس الفرنسي على يد شاب مسلم.
وأضاف نبيل عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الوزير الفرنسي حاول خلال تصريحاته اليوم في الأزهر توضيخ الخلط الذي حدث بسبب تصريحات ماكرون، لافتا إلى أنه أكد اليوم أن الإسلام كديانة وعقيدة وقيم ليس في أزمة، ولكن الأزمة في الجماعات التي احترفت ممارسات الارهاب والوحشية.
وأوضح أن الفضاء الاسلامي في فرنسا وشمال أوروبا ترك لبعض الدعاة الراديكاليين، الذين تبنوا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي خطاب متشدد، بعدما جاءوا من منطقة الخليج، وبتمويل من بعض البلدان مثل قطر، وكانوا يروجون خطابات تمثل استثناءات في تاريخ الفكر الاسلامي.
وأشار إلى أن كتابات سيد قطب كانت تترجم للفرنسية وتباع بثمن رخيص جدا، بدعم وتمويل من قطر، وهذه الكتابات، انتشرت، وأصبحت في يد المسلمين في أوروبا.
ودعا عبد الفتاح، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى إعادة الحوار مع المثقفين في مصر، والحديث حول مداخل الإصلاح الديني، والمستقبل الذي يواجه الاسلام في الغرب.