AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نبيل عبد الفتاح: زيارة وزير الخارجية الفرنسي محاولة لاحتواء تداعيات تصريحات ماكرون

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:08 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان
Advertisements
البهي عمرو
أكد نبيل عبدالفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان للأزهر، وتصريحاته عن سماحة الدين الإسلامي هي محاولة لتجاوز ما أثاره خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاول، بعد مقتل المدرس الفرنسي على يد شاب مسلم.

وأضاف نبيل عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الوزير الفرنسي حاول خلال تصريحاته اليوم في الأزهر توضيخ الخلط الذي حدث بسبب تصريحات ماكرون، لافتا إلى أنه أكد اليوم أن الإسلام كديانة وعقيدة وقيم ليس في أزمة، ولكن الأزمة في الجماعات التي احترفت ممارسات الارهاب والوحشية.

وأوضح أن الفضاء الاسلامي في فرنسا وشمال أوروبا ترك لبعض الدعاة الراديكاليين، الذين تبنوا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي خطاب متشدد، بعدما جاءوا من منطقة الخليج، وبتمويل من بعض البلدان مثل قطر، وكانوا يروجون خطابات تمثل استثناءات في تاريخ الفكر الاسلامي. 

وأشار إلى أن كتابات سيد قطب كانت تترجم للفرنسية وتباع بثمن رخيص جدا، بدعم وتمويل من قطر، وهذه الكتابات، انتشرت، وأصبحت في يد المسلمين في أوروبا.

ودعا عبد الفتاح، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى إعادة الحوار مع المثقفين في مصر، والحديث حول مداخل الإصلاح الديني، والمستقبل الذي يواجه الاسلام في الغرب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضاحي خلفان: صدمت لخطاب الكراهية الذي ألقاه ماكرون ولم أتصور كل هذا الحقد ضد الإسلام

الباز يكشف مفاجأة: قطر المستثمر الأول من دول المنطقة في فرنسا

طردت من لبنان وسيتم طردك مجددا.. أردوغان يشن هجوما حادا على الرئيس الفرنسي

وزير الخارجية الفرنسي يمد يده للمسلمين.. رسالة سلام من باريس بعد هجوم نيس

لست ضدهم.. ماكرون: المسلمون أول ضحايا الإرهاب ويريدون الحياة بسلام

إنجي الحسيني تكتب: تصريحات ماكرون ضوء أخضر يحول فرنسا لساحة قتال

ترشيحاتنا

سامح شكري "يفحم" صحفيا فرنسيا ردا على وجود حجز تعسفي في مصر.. فيديو

أزمة كبيرة تواجه الأهلي بسبب جيرالدو.. واتحاد الكرة يضيق الخناق

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا : لا أجيد التحدث بالدبلوماسية عند الإساءة للرسول

العروض تنهال على لاعب الزمالك

قرار جديد من قاضى المعارضات بشأن طفل المرور.. تعرف عليه

فيات تطرح fiat panda 2021 تعمل بالبنزين والكهرباء .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال شتوي.. هند صبرى تخطف الأنظار باطلالة أنيقة.. شاهد

دراسة: 80% من مرضى كورونا لديهم نقص في فيتامين د

5 نجمات أصبن بفيروس كورونا في مهرجان الجونة.. صور