للإدلاء بأصواتهم.. مواطنون بحي الأسمرات يطالبون بمد فترة التصويت في انتخابات النواب.. فيديو

عرضت قناة " إكسترا نيوز " مقطع فيديو يرصد رغبة عدد كبير من المواطنين في حي الاسمرات بمد فترة التصويت في انتخابات مجلس النواب كي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وبدأت اللجان الفرعية في مختلف المحافظات التي تشهد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في فرز أصوات الناخبين.
وعرضت قناة "اكسترا نيوز " لقطات حية ترصد لحظات إغلاق صناديق الاقتراع في كافة المقار الانتخابية وبدء فرز الأصوات.
يشار إلى أنه انطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.