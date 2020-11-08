للإدلاء بأصواتهم.. مواطنون بحي الأسمرات يطالبون بمد فترة التصويت في انتخابات النواب.. فيديو

عرضت قناة " إكسترا نيوز " مقطع فيديو يرصد رغبة عدد كبير من المواطنين في حي الاسمرات بمد فترة التصويت في انتخابات مجلس النواب كي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. التصويتالإدلاءبأصواتهم.





وبدأت اللجان الفرعية في مختلف المحافظات التي تشهد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في فرز أصوات الناخبين.





وعرضت قناة "اكسترا نيوز " لقطات حية ترصد لحظات إغلاق صناديق الاقتراع في كافة المقار الانتخابية وبدء فرز الأصوات .





يشار إلى أنه انطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة.



