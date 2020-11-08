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محافظات

بدء فرز الأصوات في انتخابات "نواب" جنوب سيناء

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:07 م
فرز الاصوات
فرز الاصوات
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ايمن محمد
بدأ فرز أصوات صناديق الاقتراع لمرشحي مجلس النواب بجنوب سيناء  عقب اغلاق  اللجان في الساعة التاسعة  من مساء اليوم.

 
وبدأ الفرز في اللجان بحضور مندوبي المرشحين والمتابعين  المحليين  والصحفيين  حاملي تصريحات الهيئة العليا للانتخابات وذلك بعد اقبال كبير من الناخبين  للتصويت في الساعات الاخيرة من اليوم  الثاني.

 
وفي سياق متصل تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقد لجان الانتخابات بمدرسة جيل اكتوبر الابتدائية بهضبة أم السيد شرم الشيخ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بيسر تام، للوقوف على سير العملية الانتخابية وإقبال المواطنين.

 
أكد المحافظ خلال التفقد أن القيادات التنفيذية والأجهزة التنفيذية والإدارية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الالتزام بالحيادية والشفافية التامة قبل وبعد العملية الانتخابية، مشددًا على جميع القيادات التنفيذية ذوي الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها والناخبين، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام من قبل الناخبين بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

 
وأضاف المحافظ، أن مركز العمليات الرئيسى بالمحافظة فى انعقاد تام حتى نهاية الانتخابات يتابع مع مراكز العمليات بالمدن ومستعد فى حالة حدوث أي طوارئ.


وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وتطهير اليدين والحفاظ على مسافات التباعد التي تم وضع علامات داخل كل اللجان مشيدًا بدور مديرية الصحة و تواجد الفرق الطبية الإشراف علي تلك الإجراءات بجميع اللجان على مستوى مدن المحافظة.


رافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية. 

 
ويبلغ إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على دائرتين انتخابيتين الدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرم الشيخ وتضم مكوناتها الإدارية أقسام: أول شرم الشيخ - ثانى شرم الشيخ- دهب - نويبع - سانت كاترين – طابا، مخصص لها مقعد واحد، بالمثل الدائرة الثانية ومقرها قسم طور سيناء وتضم أقسام: الطور - رأس سدر - أبوزنيمة -أبو رديس، ومخصص لها مقعدًا، ويوجد لجنة عامة واحدة، وعدد 9 مراكز انتخابية، و15 مقرا انتخابيا، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع 10 لجان فرعية فى الدائرة الأولى و19 لجنة فى الدائرة الثانية.


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بدء فرز الأصوات في انتخابات "نواب" جنوب سيناء
بدء فرز الأصوات في انتخابات "نواب" جنوب سيناء
بدء فرز الأصوات في انتخابات "نواب" جنوب سيناء

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