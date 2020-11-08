محمد عز العرب: إدراة أردوغان أحدثت فجوات كبيرة بين أمريكا وتركيا

قال الدكتور محمد عز العرب خبير شؤون الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بسبب ما تفعلة إدارة أردوغان للبلاد.





وأضاف عز العرب خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، إننا لا تستطيع أن تفصل الوضع الداخلي في تركيا عن الخارجي و تدخلاتها في الدول الحليفة لأمريكا سيؤثر في العلاقات مع الإدارة الجديدة، مشيرا إلى أن حجم اللوبي التركي كان على درجة مع ترامب لا يمكن الاستهانة به.





وأشار عز العرب إلى أن الديمقراطية الراسخة تصحح نفسها، والانتخابات الأخيرة كانت استنفتاء على ترامب، وما حدث خلال الـ 4 سنوات أخفي المعالم الواضحة في الإدارة الأمريكية.



