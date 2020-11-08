مواصفات " إم جي " HS بضمان 6 سنوات





كما عقدت الشركة مؤتمرا صحفيا بحضور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمنصور للسيارات ، بجانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين للإعلان عن مواصفات السيارة .



وتعد السيارة أقوى السيارات التي تم طرحها بالسوق المصرية مؤخرا حيث إنها حاصلة على العلامة 5 نجوم في اختبار " يورو إن كاب " كما أنها تتمتع بخاصية منقى الفيروسات والميكروبات ، حيث تظهر معلومات جودة النقاء على الشاشة طول الوقت. وتعد السيارة أقوى السيارات التي تم طرحها بالسوق المصرية مؤخرا حيث إنها حاصلة على العلامة 5 نجوم في اختبار " يورو إن كاب " كما أنها تتمتع بخاصية منقى الفيروسات والميكروبات ، حيث تظهر معلومات جودة النقاء على الشاشة طول الوقت.





كما استعرضت قيادات الشركة أبرز المواصفات الفنية للسيارة ، حيث تأتي بمحرك 1500 سي سي تربو ، وسعة تانك 55 لترا، وبقوة 169 حصانا، وتطرح السيارة الجديدة بطرازين فقط .





ومن أهم عوامل الامان في السيارة هي الإضاءة وشدتها ، وكيفية توظيفها من أجل من يستقل هذه السيارة ، فنجد مصابيحها ليد أمامية مع نظام تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك .





أما عوامل الرفاهية في إم جي اتش اس أبرز التقنيات الجديدة هو منقى للهواء من البكتريا ، والفيروسات والروائح والتلوث ، وثلاجة بمسند الذراع الامامي ، 5 أنظمة قيادة تغير لون العدادات وزر القيادة الرياضية ومقاعد وعجلة قيادة جلد رياضية.





أما ضمان هذه السيارة 150 ألف كيلو أو 6 سنوات أيهما اقرب، كما أن هذه السيارة بضمان المنصور صاحب التاريخ والقوة فى عالم الصيانة في مصر.





كشفت منصور إم جي الستار عن سيارتها الجديدة HS بعد أشهر من الانتظار ، والكثير من التكهنات حولها ، لتستكمل الشركة الصينية تألقها المتواصل بالسوق المصرية .