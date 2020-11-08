بدء أعمال فرز الأصوات باللجان الانتخابية بمنيا القمح

شهدت اللجنة رقم 151 ومقرها مدرسة الحرية بالحوض الطويل التابعة للوحدة المحلية ببني هلال مركز منيا القمح بدء أعمال فرز الأصوات الانتخابية.





فيما حرص المستشار المكلف بالإشراف على العملية الانتخابية على التأكد من عدم وجود أي ناخبين في محيط اللجنة الانتخابية قبل غلق اللجنة وفتح الصناديق مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.









ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية ، وكذا رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية.









أوضح المحافظ أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه ، مناشدًا المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.









وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تٌعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية الماضية.









وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و 427 ألفا و 375 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت في الانتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 982 مركزا انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .









واختتم المحافظ حديثه لموقع صدي البلد مؤكدا ان غرفة عمليات المحافظة لم تتلق اي شكاوي او خروقات خلال الساعات الماضية.



