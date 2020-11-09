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حوادث

الهيئة الوطنية: 24 ساعة أقصى موعد لتقديم تظلمات المرشحين على النتائج

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
أوشك رؤساء اللجان الفرعية على الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب واعلان الحصر العددي للاصوات التي أدلى بها الناخبين.

وعقب الانتهاء من الفرز ترسل كل لجنة فرعية الحصر العددي بها إلى اللجان العامة، التى تقوم بدورها بمراجعة وتدقيق النتائج، وإعلان الحصر العددى لمجمع الدائر الانتخابية.

وحدد الجدول الزمنى للانتخابات، مواعيد التظلمات على نتائج اللجان العامة وتتلقى اللجان على مستوى 13 محافظة، تظلمات المرشحين على نتائج الحصر العددى للاصوات الناخبين فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددى.

وترسل اللجان العامة التظلمات للهيئة الوطنية للانتخابات وتفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من عرض التظلمات عليها، وتخطر الهيئة المتظلم بنتيجة البت فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدور القرار.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 14  نوفمبر.

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