لاشين إبراهيم: المرأة المصرية تدافع عن قضايا الوطن و25% من مقاعد البرلمان لها

عبر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن امتنانه لدور المرأة المصرية.





وقال إبراهيم، في حوار للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن المرأة دائما تدافع عن قضايا الوطن وتسانده في كل المشروعات والاتجاهات، لافتا إلى أن المشرع المصري لن ينساها وخصص لها 25% من مقاعد البرلمان.





وأضاف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات النواب 2020 يتم الإشراف عليها بشكل كامل وتتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وسط متابعة من منظمات المجتمع المحلي المدنية المحلية والدولية ووسط أعين الإعلام وبقضاء شامخ.





وتابع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية بعد انتهاء اليوم يتم الفرز فيها في حضور مندوبي المرشحين ووكلائهم ومندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المحلي والدولية.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا سلطان عليها.



