AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

توجيه 1.1 مليار جنيه لـ قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الأقصر.. تفاصيل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم توجيه استثمارات بقيمة 1,1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بـ محافظة الاقصر بنسبة 38,5% في العام المالي 20/2021.

 

وأضافت هالة السعيد، وفيما يخص قطاع التنمية المحلية تم توجه  592,1 مليون جنيه بنسبة 20,7%، إلى جانب توجيه 580 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 20,3%.

 

اقرأ يضا.. بنسبة 40%.. ارتفاع في نسبة الزواج في الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة

وتابعت :وتم تخصيص لقطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 162 مليون جنيه بنسبة 5,7%، وتوجيه 98 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 3,4%، بالإضافة إلى توجيه 327,9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11,4%.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الأقصر للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: 60.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بقطاع النفط والغاز خلال 2020

بقيمة 160 مليون جنيه.. ضخ استثمارات لتنفيذ 51 مشروعا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال العام المالي 2021/20

التخطيط: 29.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لـ قنا وسوهاج

التخطيط خلال افتتاح مشروعات بسوهاج: الحكومة معنية بصحة المواطنين

وزارة التخطيط تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة شمال سيناء

التخطيط: 6.8 مليار جنيه اعتمادات مدرجة بخطة 2020/2021 لتنمية سيناء

ترشيحاتنا

دولة جديدة تعلن بدء تصنيع لقاح كورونا

فرح ورسالة غامضة.. التفاصيل الكاملة لاختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة

خبير سياسي يتحدث عن المنافسة الشرسة بين الناخبين والدوائر الساخنة.. فيديو

ضبط شخصين بحوزتهما 23 طنا من أحجار الذهب بـ مرسى علم

هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة مالية.. اعرف الرأي الشرعي

من داخل كافيه.. كريم فهمي مع ياسمين رئيس ويوجه رسالة لـ متابعيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رفضها إعداد الإفطار.. أمريكي يقتل حبيبته ووالدتها وشقيقتها.. تفاصيل

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد