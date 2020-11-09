توجيه 1.1 مليار جنيه لـ قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الأقصر.. تفاصيل

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم توجيه استثمارات بقيمة 1,1 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بـ محافظة الاقصر بنسبة 38,5% في العام المالي 20/2021.

وأضافت هالة السعيد، وفيما يخص قطاع التنمية المحلية تم توجه 592,1 مليون جنيه بنسبة 20,7%، إلى جانب توجيه 580 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 20,3%.

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وتابعت :وتم تخصيص لقطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 162 مليون جنيه بنسبة 5,7%، وتوجيه 98 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 3,4%، بالإضافة إلى توجيه 327,9 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11,4%.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الأقصر للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.