طبيب بـ هارفارد الأمريكية: توافر لقاحين لـ كورونا في يناير المقبل ..فيديو

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن معدلات البطالة قبل جائحة كورونا وصلت في الولايات المتحدة الأمريكية لأدنى مستوياتها، وكان الاقتصاد في حالة جيدة للغاية. أسامةأستاذأمراض





وأضاف أسامة حمدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن إدارة أزمة كورونا كانت سيئة من جانب ترامب.





وتابع أسامة حمدي "ترامب استهتر بارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهذا الأمر كارثة؛ وتسبب في تفشٍ كبير لفيروس كورونا".





وأكد أسامة حمدي "كل ولاية أمريكية لها إدارة مستقلة بها، ولها حاكم مماثل لرئيس الجمهورية"، موضحًا "بعض حكام الولايات استهتروا بأزمة جائحة كورونا؛ مما أدى إلى تفشي الفيروس".





ولفت أسامة حمدي إلى أن "نيويورك ولاية بها أكبر عدد من المهاجرين، ومعدلات الإصابة بها كانت مرتفعة للغاية، وكان معدل التفشي أسرع من اتخاذ الإجراءات الوقائية"، مشيرا إلى أن "لقاحين لفيروس كورونا من شركات أمريكية ستكون متوفرة في يناير المقبل قبل تولي بايدن مقاليد الحكم في أمريكا".



