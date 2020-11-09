صناعة الجلود.. برلمانية توضح أوجه التعاون بين مصر وفرنسا

عبرت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن استحسانها بشأن ما أقدمت عليه الهيئة العربية للتصنيع ، لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة، وأضافت أن مصر في أمس الحاجة لتفعيل خطوات التحول الرقمي خاصة الفترة القادمة ، و دولة مثل فرنسا من الدول المتقدمة صناعيًا والمنتجات الفرنسية تجوب كل دول العالم ولديها العديد من التجارب القوية في شتي الصناعات .









وأضافت متى إلي أن المواطن المصري هو من يشقى، لذا من الواجب وضع أمواله بالمكان الصحيح تقديرًا لجهوده وبدون فوائد و حتمًا سيتمكن من ملاحظة الفروق الشاسعة عند شرائهِ لشيء ما بعد تطبيق النظام مقارنة لما كان يتم فى السابق ، وشجعت عضو لجنة الصناعة نظام الميكنة، لما يتسم به من تطور وسرعة في الأداء .





و أكدت " متى" على أن مصر الفترة القادمة ستشهد تطورًا ملموسًا، فبوجودنا مع سيادة الرئيس سيجعل مصر تضع خطواتها الأولي علي الخريطة العالمية في كل شيء .









وأشارت عضو لجنة الصناعة فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي: أن هناك العديد من الصناعات التي بإمكان البلدين تعزيز العلاقات بشأنها ، أهمها صناعة الجلود فمصر بها ثروة حيوانية كبيرة ولابد من الإستفادة بها واستغلالها الإستغلال الأمثل، خاصة أن فرنسا تفضل الجلود الطبيعية فهي بمثابة براندات عالمية لديهم.





و أعربت عضو لجنة الصناعة عن تمنيها لعودة الثقافات الفرنسية لمصر مرة أخرى، مضيفة إلي أن أي تطور اقتصادي كان أو صناعي يعود بفائدة كبيرة على مصر، فليس هناك دولة يرتفع اقتصادها بدون صناعة أو زراعة ولابد من زراعة ما نصنعه ومعرفة ما يتوجب علينا صناعته ومن أيادي مصرية أصيلة.





جاء ذلك بعد توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ايديميا الفرنسية.

وكان الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، قد أكد علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.





في هذا الصدد ، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تصنيع وإنتاج أجهزة الهوية الرقمية المختلفة مثل التعرف على بصمات اليد والعين والوجه لاستخدامها في شتي المجالات المدنية والأمنية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة لتعزيز التحول الرقمي ، بالإضافة إلي الاستفادة من خبرات ايديميا الفرنسية وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع.





وأضاف أنه تم الاتفاق علي تركيب و تشغيل خطوط إنتاج بأحدث النظم التكنولوجية لتصنيع منتجات الشركة المتطورة والتي تعتبر من اكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال ،بالإضافة إلي تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين الخبرات المتخصصة في هذا المجال.





وأكد "التراس" اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي والأنظمة الحديثة لتصنيع أجهزة الهوية الرقمية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.





من جانبه، أكد المهندس "وليد فؤاد " رئيس مجلس إدارة شركة ايديميا مصر ونائب الرئيس لشركة ايديميا العالمية لمنطقة الشرق الاوسط، أن الشركة ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة لتصنيع أجهزة تحديد الهوية الشخصية ، ودراسة الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.